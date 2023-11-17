Байден подписал временный бюджет, чтобы избежать шатдауна, без помощи Украине

В четверг президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание прекращения работы правительства, который не содержит финансирование поддержки ни Украины, ни Израиля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Белый дом.

Сенат США окончательно одобрил пакет вечером в среду, примерно за 48 часов до крайнего срока перед остановкой работы правительства в полночь пятницы. Проект продлит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля.

Законопроект продлевает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетика. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.

Таким образом Байден перенес борьбу с республиканцами в Конгрессе США за федеральный бюджет в новый год.

Законопроект о расходах не включает просьбу Белого дома почти на 106 миллиардов долларов, охватывающую помощь Израилю и Украине.

Сообщалось, что объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будут праздновать в США 23 ноября.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявлял, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.

Администрация Байдена призывает Конгресс как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороноспособности.