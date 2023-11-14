Белый дом: Нехватка финансирования уже повлияла на способность Украины отражать агрессию РФ

Конгресс США должен как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороны.

Об этом на брифинге заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

По его словам, недостаток финансирования со стороны Соединенных Штатов уже повлиял на способность Украины защитить себя от полномасштабного вторжения России.

"С каждой уходящей неделей нам все труднее финансировать то, что мы считаем необходимым, чтобы предоставить Украине инструменты и возможности, необходимые ей для защиты своей территории и продолжения продвижения вперед, становится все сложнее и сложнее. Поэтому окно для нас закрывается", – отметил Салливан.

Он подчеркнул, что хотя США пока все еще способны оказывать военную помощь, о которой просит Украина, полное финансирование обеспечит последовательность и эффективность этой поддержки.

"Это уже влияет на нашу способность предоставить Украине все необходимое, и со временем это влияние будет только усиливаться", – резюмировал представитель Белого дома.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

На выходных новый спикер Палаты представителей внес проект для предотвращения остановки работы правительства, так называемого "шатдауна", без помощи Украине и Израилю.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предположил, что в дальнейшем помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину.