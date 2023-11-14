В Конгрессе ожидают, что помощь Украине будут рассматривать в декабре

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также сколько примерно денег хотят выделить Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

По словам конгрессмена, он поддерживает стремление республиканцев вынести помощь Украине на рассмотрение отдельно, но рассматривать ее в тандеме с изменением законодательства США по усилению проверок мигрантов на границе.

"Итак, речь идет больше о проработке деталей по обеспечению безопасности границы. И как только мы согласуем эти вопросы, я думаю, уже в следующем месяце мы сможем проголосовать (о помощи Украине)", – отметил Бейкон.

Конгрессмен отметил, что при таких условиях помощь Украине согласуют не раньше января – после того как Конгресс профинансирует правительство и избежит потенциального шатдауна.

"Я поддерживаю как усиление безопасности на нашей границе, так и помощь Украине. Я понимаю нашего спикера (республиканца Майка Джонсона), он хочет согласовать и то, и другое, но он считает, если мы проголосуем за помощь Украине сейчас, то вопрос безопасности границы может остаться нерешенным", – подчеркнул конгрессмен.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

В выходные новый спикер Палаты представителей внес проект для предотвращения остановки работы правительства, так называемого "шатдауна", без помощи Украине и Израилю.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предположил, что в дальнейшем помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину.