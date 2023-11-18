Шольц до сих пор не оставляет мысли поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу подтвердил, что рассматривает возможность поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, когда представится возможность.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, Шольц сказал во время встречи с избирателями в городе Нутеталь, что под Потсдамом.

На вопрос о возможности переговоров с Путиным немецкий канцлер ответил: "Я поговорю с ним", не уточнив, когда это может произойти.

В то же время Шольц сказал, что к такому разговору нельзя подходить по принципу: "Пойду выпью с кем-то кофе, и мы в конце концов придем к согласию".

По мнению канцлера ФРГ, пока Путин не указывает на то, "что он будет как-то к чему-то приобщаться".

Последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Тогда немецкий лидер призвал президента России искать дипломатическое решение для прекращения войны в Украине.

Канцлер неоднократно заявлял, что готов к дальнейшим переговорам с российским президентом, но для этого нужны заметные сдвиги со стороны Путина, прежде всего полный вывод российских войск из Украины и соблюдение ее территориальной целостности.