Шольц досі не полишає думки поговорити з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу підтвердив, що розглядає можливість поговорити з російським президентом Владіміром Путіним, коли складеться нагода.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, Шольц сказав під час зустрічі з виборцями в місті Нутеталь, що під Потсдамом.

На питання про можливість переговорів із Путіним німецький канцлер відповів: "Я поговорю з ним", не уточнивши, коли це може статись.

Водночас Шольц сказав, що до такої розмови не можна підходити за принципом: "Піду вип'ю з кимось кави, і ми врешті-решт дійдемо згоди".

На думку канцлера ФРН, наразі Путін не вказує на те, "що він буде якось до чогось долучатися".

Востаннє Шольц і Путін розмовляли по телефону 2 грудня 2022 року. Тоді німецький лідер закликав президента Росії шукати дипломатичне рішення для припинення війни в Україні.

Канцлер неодноразово заявляв, що готовий до подальших переговорів із російським президентом, але для цього потрібні помітні зрушення з боку Путіна, насамперед повне виведення російських військ із України та дотримання її територіальної цілісності.