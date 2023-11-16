Одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, не является юридически возможным.

Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальбер Янз, пишет "Европейская правда".

Как известно, ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинских коллег.

"Любое восстановление системы разрешений или квот для автомобильных перевозок не является юридически возможным, поскольку это было бы несовместимым с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Это Соглашение об автомобильном транспорте, конечно, было заключено с согласия стран-членов", – отметил спикер.

"Если есть вопросы по имплементации этого соглашения... прежде всего это зависит от национальных органов власти стран-членов и Украины, чтобы гарантировать соблюдение положений договора на практике", – добавил он.

Еврокомиссия, отметил спикер, может помочь в обсуждениях проблем, возникших с имплементацией соглашения.

Он также не прокомментировал сообщения польских СМИ о том, что если польские власти не решит проблему блокирования пограничных переходов с Украиной, Европейская комиссия может начать карательную процедуру против Польши.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и проведения их проверок.

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