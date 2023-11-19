Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кубраков заявив, що за час блокування кордону польськими перевізниками черги на пунктах пропуску розтягнулися на десятки кілометрів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр написав у Facebook.

"В бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів, в бік Рави-Руської – понад 10 кілометрів, у бік Краківця – понад 16 кілометрів", – зазначив Кубраков.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Штаб працюватиме допоки кордон не буде розблокований, зазначив міністр.

"Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки", – додав він.

За потреби українські органи влади сприятимуть евакуації водіїв на територію України.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових

Раніше Єврокомісія попередила, що ключова вимога польських перевізників – відновлення дозвільної системи для українців – не є юридично можливою.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.