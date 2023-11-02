В Госдепе уверены, что запрос на финансирование Украины пройдет обе палаты Конгресса

Соединенные Штаты не потеряли внимания к необходимости поддержки Украины, а запрос на финансирование Украины будет принят Конгрессом, когда его выдвинут на голосование.

Уверенность в этом выразил в среду, 1 ноября, во время брифинга представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы считаем практическим вопросом, что когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – он пройдет в обеих палатах Конгресса", – подчеркнул Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что поддержка Украины Соединенными Штатами продолжает быть по-прежнему важной: "Соединенные Штаты помогут Украине защититься от ужасных атак, которые Россия осуществляла и продолжает осуществлять против украинцев".

Мэтью Миллер отметил, что Соединенные Штаты "ни в коем случае не потеряли внимания к необходимости поддерживать Украину".

"Вот почему вы видели, как президент в Овальном кабинете произнес речь о нашей поддержке Украины. Мы и в дальнейшем будем оставаться сосредоточены на этом", – добавил представитель Госдепа.

Как известно, Президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106$ миллиардов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. Новый спикер палаты представителей настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно.

31 октября Белый дом опубликовал обращение к республиканцам Палаты представителей Конгресса США, в котором призвал республиканцев в Конгрессе не политизировать помощь Израилю и Украине.

"Политизация интересов нашей национальной безопасности не пройдет", – говорится в обращении.

В свою очередь во вторник на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената США госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин убеждали законодателей поддержать инициативу Байдена о дополнительной помощи Израилю и Украине.

Во вторник американские сенаторы от обеих партий выразили сомнения относительно плана республиканцев Палаты представителей предоставить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю отдельно от поддержки Украины.