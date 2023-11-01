У Сенаті США обіцяють "вбити" законопроєкт про допомогу Ізраїлю окремо від України

У вівторок американські сенатори від обох партій висловили сумніви щодо плану республіканців Палати представників надати 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю без надання допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У понеділок республіканці Палати представників Конгресу США в рамках першої важливої законодавчої ініціативи нового спікера Майка Джонсона представили окремий законопроєкт про додаткові витрати лише для Ізраїлю.

Проєкт представили всупереч проханню президента Джо Байдена про виділення 106 мільярдів доларів, які б включали допомогу Ізраїлю та Україні, фінансування для посилення конкуренції з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпеку на кордоні США з Мексикою.

Республіканці мають більшість у Палаті представників (221 проти 212 голосів), але соратники Байдена, демократи, контролюють Сенат (51-49). Щоб стати законом, законопроєкт має пройти і Палату представників, і Сенат, а також бути підписаним Байденом.

Провідний демократ Сенату заявив, що республіканський законопроєкт буде "мертвим" після прибуття до верхньої палати, навіть якщо він пройде Палату представників.

"Суть в тому, що це несерйозна пропозиція", – сказав журналістам лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

У Байдена теж дали зрозуміти, що президент накладе вето на такий законопроєкт, якщо він потрапить на його стіл.

"Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу і для нашої власної національної безпеки", – заявили в Адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому.

Сенатор Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті, сказав, що він вважає, що всі чотири питання потребують вирішення.

"Ми повинні розглянути всі ці чотири питання, всі чотири – Україна, Ізраїль, Тайвань і кордон", – сказав Макконнелл.

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з Джонсоном у вівторок після того, як дав свідчення в Сенаті. Під час слухань Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін заявили, що Україна потребує подальшої допомоги США для перемоги у боротьбі з російськими окупантами.

Речник Державного департаменту Метью Міллер повідомив, що вони обговорили питання, включаючи прохання Байдена про підтримку України та Ізраїлю.

Очікується, що республіканці ухвалять законопроєкт у Палаті представників вже цього тижня.