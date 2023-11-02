Греция планирует первые морские ветроэлектростанции для уменьшения зависимости от ископаемого топлива

Греция во вторник сделала шаг к строительству своих первых ветровых электростанций в море, определив области для частного развития в проекте плана, который, как надеется нынешнее правительство, уменьшит зависимость страны от ископаемого топлива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Средиземноморская страна, которая окружена морем и имеет сильные, постоянные ветры, пригодные для производства энергии, в прошлом году произвела более 50% своей электроэнергии за счет наземных ветровых, солнечных и гидроэлектростанций. Остальная электроэнергия была произведена из природного газа, угля и нефти, которые выбрасывают парниковые газы.

К 2030 году Греция намерена построить установленную мощность не менее 2 гигаватт из морского ветра, что составляет десятую часть ее наземных мощностей.

Проект плана включает 25 соответствующих зон развития в Эгейском, Ионическом и Средиземном морях, которые станут доступными в течение двух периодов, некоторые из них – между 2025 и 2032 годами, а некоторые – позже, сообщает Греческая компания по управлению углеводородами и энергетическими ресурсами (HEREMA), которая отвечает за эту программу.

Зоны охватывают общую площадь 2 711 квадратных километров, а их минимальная мощность составляет 12,4 гигаватт. Большинство зон пригодны для плавучих технологий, отметили в HEREMA.

"Развитие этих проектов является национальным приоритетом не только потому, что это сделает решающий вклад в нашу энергетическую независимость, но и потому, что это позволит нам экспортировать "зеленую" энергию в будущем", – сказал министр энергетики и окружающей среды Теодор Скилакакис.

Экологи говорят, что такие фермы могут нанести вред биоразнообразию, главным образом во время их строительства или демонтажа, и их не следует строить в важных экологических зонах.

HEREMA заявила, что она учитывает такие вопросы, как экологически чувствительные зоны, национальная безопасность, пассажирское судоходство, зоны культурного значения и туристическая деятельность.

Греческая ветроэнергетическая ассоциация (ELETAEN) заявила, что для достижения цели в 2 гигаватта Греции понадобятся инвестиции в размере более 6 миллиардов евро.

На ближайший период до 2032 года план определяет 10 приемлемых территорий для установки оффшорных ветровых электростанций, в том числе у островов Крит и Родос, в центральной части Эгейского и Ионического морей, общей мощностью около 4,9 гигаватт, согласно плану.

Окончательное утверждение плана ожидается до конца года перед официальной демаркацией выделенных зон в конце 2024 года, сообщает HEREMA.

Напомним, Норвегия в августе официально открыла свою первую оффшорную ветроэлектростанцию Hywind Tampen, которая является крупнейшей в мире так называемой плавучей ВЭС, использующей ветровые турбины на плавучих платформах.

А летом прошлого года Франция впервые получила электроэнергию, произведенную на размещенной в море ветровой электростанции.