Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію

Норвегія в середу офіційно відкрила свою першу офшорну вітроелектростанцію Hywind Tampen, яка є найбільшою у світі так званою плавучою ВЕС, що використовує вітрові турбіни на плавучих платформах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на норвезький портал E24.

Hywind Tampen – перша повномасштабна плавуча морська вітроелектростанція в Норвегії, покликана забезпечувати електроенергією нафтогазові родовища Gullfaks і Snorre . Виробництво на об'єкті розпочалося в листопаді 2022 року.

Фото: AFP

На відкритті об’єкта були присутні норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре та кронцпринц Норвегії Хокон.

ВЕС розташована в Північному морі приблизно за 140 кілометрів від берега. Вона складається з 11 турбін і матиме потужність 88 мегават. Це означає, що виробництво зможе покрити близько 35% річного попиту на електроенергію на п'яти платформах Snorre та Gullfaks.

Очікується, що Hywind Tampen скоротить викиди вуглецю на 200 тисяч тонн щорічно шляхом заміни викопних джерел енергії, що використовуються для вироблення електрики, альтернативним.

Загальна вартість проєкту становить приблизно 7,4 мільярда норвезьких крон (640 мільйонів євро), що на два мільярди крон більше, ніж очікувалось. Прем’єр Норвегії визнав, що вартість справді зросла, "але хтось має починати".

Норвегія є провідним виробником енергоресурсів у Європі, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну посилила співпрацю з Євросоюзом, аби допомогти йому замістити російські поставки газу й нафти.

Найбільші нафтогазові компанії Норвегії хочуть відновити пошук родовищ нафти та газу в Арктиці, зокрема у Баренцовому морі, аби за нових геополітичних обставин бути ключовим постачальником енергоресурсів до Європи.