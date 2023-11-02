Кто может возглавить НАТО вместо Столтенберга и почему это важно для Украины

В следующем году Йенс Столтенберг уйдет с должности генсека НАТО, и это – уже решенный вопрос.

Имя его преемника до сих пор не определено, и это – серьезная проблема.

Но появился кандидат, который имеет все шансы стать компромиссным и который не является "токсичным" ни для Украины, ни для США. Обо всем этом – в видеоблоге "Европейской правды".

А более подробно – в текстовом материале редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Кто станет новым генсеком НАТО? Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.

Почему для Украины важно, кто возглавит НАТО? Проекты решений для стран-членов Альянса предлагает секретариат, то есть подчиненные генерального секретаря.

Еще одна роль генсека НАТО – это поиск консенсуса. В большинстве ситуаций, когда между странами нет единства, генсек и его команда плотно вовлечены в поиск компромисса, договариваются о нем и тому подобное.

Поэтому от генсека часто зависит, будет ли финальное решение в пользу Украины или нет.

Если посмотреть на даты, то может показаться, что замена генсека НАТО не является актуальным вопросом. Мандат Йенса Столтенберга продлен вплоть до конца сентября 2024 года.

Но в реальности решение должны принять гораздо раньше. Официальное объявление имени нового генсека должны сделать на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля. Его реальное утверждение состоится до того.

Сейчас появился кандидат, который сразу стал фаворитом неофициального "конкурса".

Это – действующий премьер Нидерландов Марк Рютте.

Рютте возглавляет правительство этой страны непрерывно в течение последних 13 лет, но во время политического кризиса, разгоревшегося в Нидерландах этим летом, он был вынужден уйти в отставку, назначить досрочные выборы. Но при этом – неожиданно объявил, что уходит из руководства партии и вообще из нидерландской политики.

Тогда это удивило обозревателей. Ведь требования об отставке премьера во время того кризиса не звучали; Рютте вполне мог выиграть выборы снова; да и вообще, было очевидно, что 56-летнему успешному политику рано уходить на пенсию.

Несколько месяцев Марк Рютте хранил молчание о своих планах, пока в конце октября-2023 не объявил, что "считает очень интересной" должность генсека НАТО и рассматривает возможность ее занять.

Но, существует шанс, что у Рютте появится мощная конкурентка, которая отвечает всем четырем требованиям к генсеку НАТО, – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее назначение могло бы закрыть требование по гендерному равенству.

Но пока нидерландский политик остается фаворитом.

Для Украины оба варианта будут успехом.

Хотя, праздновать рано. "Конкурс" на генсека НАТО еще продолжается. А "Европейская правда" и дальше будет рассказывать о его ходе.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Кто станет новым генсеком НАТО? Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.