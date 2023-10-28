Прем’єр Нідерландів зацікавився посадою генсека НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не проти у майбутньому зайняти посаду генерального секретаря НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав радіостанції Den Haag FM, яке наводить Politico.

За словами Рютте, посада генсека НАТО є "дуже цікавою".

У цьому ж інтерв’ю він зазначив, що вже надто довго обіймає посаду глави уряду Нідерландів.

Він додав, що ця робота "дійсно виснажлива".

"Ви повинні бути, іноді навіть з джетлагами, постійно на ногах", – наводить слова Рютте NOS.

10 липня Рютте оголосив, що йде з політики. Він був прем'єр-міністром Нідерландів майже 13 років і залишиться на посаді, поки не буде сформований новий уряд.

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