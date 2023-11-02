Хто може очолити НАТО замість Столтенберга та чому це важливо для України

Наступного року Єнс Столтенберг піде з посади генсека НАТО, і це – вже вирішене питання.

Ім’я його наступника досі не визначене, і це – серйозна проблема.

Та з’явився кандидат, який має усі шанси стати компромісним і який не є "токсичним" ані для України, ані для США. Про все це – у відеоблозі "Європейської правди".

А більш детально – у текстовому матеріалі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Хто стане новим генсеком НАТО? Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.

Чому для України важливо, хто очолить НАТО? Проєкти рішень для країн-членів Альянсу пропонує секретаріат, тобто підлеглі генерального секретаря.

Ще одна роль генсека НАТО – це пошук консенсусу. У більшості ситуацій, коли між країнами немає єдності, генсек та його команда щільно залучені до пошуку компромісу, домовляються про нього тощо.

Тож від генсека часто залежить, чи буде фінальне рішення на користь України, чи ні.

Якщо подивитися на дати, то може здатися, що заміна генсека НАТО не є актуальним питанням. Мандат Єнса Столтенберга продовжений аж до кінця вересня 2024 року.

Але в реальності рішення мають ухвалити набагато раніше. Офіційне оголошення імені нового генсека мають зробити на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня. Його реальне затвердження відбудеться до того.

Зараз з’явився кандидат, що відразу став фаворитом неофіційного "конкурсу".

Це – чинний прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Рютте очолює уряд цієї країни безперервно протягом останніх 13 років, але під час політичної кризи, що розгорілася у Нідерландах цього літа, він був змушений піти у відставку, призначити дострокові вибори. Але заодно – несподівано оголосив, що йде з керівництва партії та загалом з нідерландської політики.

Тоді це здивувало оглядачів. Адже вимоги про відставку прем’єра під час тієї кризи не лунали; Рютте цілком міг виграти вибори знову; та й загалом, було очевидно, що 56-річному успішному політику рано йти на пенсію.

Кілька місяців Марк Рютте зберігав мовчанку про свої плани, аж доки наприкінці жовтня-2023 не оголосив, що "вважає дуже цікавою" посаду генсека НАТО та зважає на можливість її обійняти.

Але, існує шанс, що у Рютте з’явиться потужна конкурентка, яка відповідає усім чотирьом вимогам до генсека НАТО, – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Її призначення могло би закрити вимогу щодо гендерної рівності.

Але поки нідерландський політик лишається фаворитом.

Для України обидва варіанти будуть успіхом.

Хоча, святкувати зарано. "Конкурс" на генсека НАТО ще триває. А "Європейська правда" і далі буде розповідати про його перебіг.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка Хто стане новим генсеком НАТО? Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.