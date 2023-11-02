Кулеба: Реформа ЕС не должна взять вступление новых членов в заложники

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС найти баланс между процессом реформирования Европейского Союза и продолжением расширения, чтобы реформа Евросоюза не тормозила вступление новых членов.

Об этом он сказал, прибыв на конференцию в Берлине по расширению ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как известно, ЕС собирается провести масштабную внутреннюю реформу для того, чтобы быть способным принять новые страны-члены, которых может быть до десяти.

"Наша главная позиция, которую я привез из Киева: реформа ЕС не должна взять процесс расширения в заложники. Мы должны найти правильный баланс между процессом реформирования Европейского Союза и продолжением расширения. Я не думаю, что ЕС может позволить себе затяжную реформу", – сказал Кулеба.

Министр пояснил, что Украина способна выполнить реформы для соответствия критериям членства быстрее, чем ЕС проведет внутренние реформы.

"Ключевой момент – расширение должно основываться на заслугах, уважать темп, динамику каждой конкретной страны, и вступление не должно быть отложено из-за реформы (Евросоюза. – Ред.)", – отметил глава МИД.

Кулеба допустил, что такой точки зрения придерживаются и другие страны-кандидаты.

На конференции в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок намекнула на положительное решение по движению Украины в Евросоюз от лидеров ЕС на саммите в декабре.

2 ноября в Берлине собрались руководители и представители МИД всех государств-членов Евросоюза, а также всех государств-кандидатов.

Это первая подобная большая встреча, посвященная реформе Евросоюза. На ней Киев будет настаивать на недопустимости того, чтобы политические условия расширения ЕС тормозили вступление Украины после того, как Киев выполнит законодательные и технические требования для членства.

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