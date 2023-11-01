Кулеба посетит Берлин для участия во встрече о реформе ЕС и вступлении Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что отправляется в Берлин на министерскую конференцию относительно будущего ЕС и вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом Кулеба рассказал в своем Instagram, сообщает "Европейская правда".

"Завершаю рабочий день и отправляюсь в командировку в Берлин. Там состоится важная министерская встреча о будущем ЕС и вступлении Украины в Евросоюз. А этот мишка-символ Берлина в моем кабинете излучает оптимизм относительно нашего европейского будущего", – написал Кулеба 31 октября вечером.

Он отметил, что на конференции будут обсуждать, как должен измениться ЕС в связи с приобретением членства Украиной и другими государствами.

"Это очень хорошо, что нас хотят слышать, что не решают за нашей спиной. Я всегда говорил, что Украина – первоклассная страна, и она будет первоклассным членом Европейского Союза", – подчеркнул глава МИД.

Как сообщала "ЕвроПравда", 2 ноября в Берлине соберутся руководители и представители МИД всех государств-членов Евросоюза, а также всех государств-кандидатов.

Это будет первая подобная большая встреча, посвященная реформе Евросоюза. На ней Киев будет настаивать на недопустимости того, чтобы политические условия расширения ЕС тормозили вступление Украины после того, как Киев выполнит законодательные и технические требования для членства.

По данным "ЕП", украинское мнение в Берлине могут поддержать также европейские тяжеловесы.

Детали о берлинской встрече читайте в статье: Разблокировать Украину. Как в ЕС меняют требования для вступления государств-кандидатов.

Отметим, 30 октября Кулеба заявил, что в ближайшее время появятся новости с "положительным эффектом" на движение Украины к членству в Европейском Союзе.

По данным источников, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в выполнении кандидатских критериев по вступлению в ЕС.