Расследование: Россия импортировала чешские детали для Ми-8 через Индию и Казахстан

Россия смогла наладить поставки силовых установок для вертолетов Ми-8 производства чешской компании PBS Velka Bites через военные части в Индии и Казахстане, производитель уже начал внутреннее расследование.

Об этом говорится в расследовании инициативы Trap Aggressor для издания Kyiv Independent, сообщает "Европейская правда".

PBS Velka Bites – дочернее предприятие чешской группы компаний PBS, которые производят компоненты для авиационной, энергетической и транспортной отраслей. Вспомогательные силовые установки для Ми – флагманский продукт PBS Velka Bites и фактически помогают им взлетать в воздух.

Чешская компания активно поставляла силовые установки Safir 5K/G Mi российским клиентам до полномасштабного вторжения и даже имела офис в Москве. После февраля 2022 года и введения санкций поставки не прекратились, а просто осуществляются через посредников в Азии, утверждает Kyiv Independent.

В Индии таким посредником является компания Space Era, которая имеет тесные связи с Россией. В 2022-2023 годах она поставила Казанскому вертолетному заводу 20 силовых установок производства PBS Velka Bites на сумму 8,5 миллиона долларов.

Кроме того, чешская компания сотрудничает с индийской Deep Engineering (которая также связана с РФ) для обслуживания самолетов Ми военно-воздушных сил Индии и одновременно продает ей комплектующие, которые могут потом оказываться в России, говорится в расследовании.

После полномасштабного вторжения PBS Velka Bites также продавала силовые установки для Ми-8 "Авиаремонтному заводу №405" в Казахстане, который имеет давние связи с российским военно-промышленным комплексом.

Trap Aggressor направил запрос чешской компании с серийными номерами 20 силовых блоков для Ми-8, которые оказались в России. PBS Velka Bites указала, что девять из них в 2021 году продали индийским ВВС, четыре – заводу в Казахстане и еще один – Deep Engineering.

PBS также добавила, что проверит своих клиентов на предмет возможного реэкспорта продукции в Россию в нарушение санкций.

"Индийские ВВС и казахстанский "Авиаремонтный завод № 405" имеют давние связи с российским военно-промышленным комплексом, а это означает, что они могли помочь России приобрести необходимые детали чешского производства, выступив посредником в обход санкций", – констатирует Kyiv Independent.