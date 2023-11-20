Розслідування: Росія імпортувала чеські деталі для Мі-8 через Індію і Казахстан

Росія змогла налагодити постачання силових установок для гелікоптерів Мі-8 виробництва чеської компанії PBS Velka Bites через військові частини в Індії та Казахстані, виробник уже почав внутрішнє розслідування.

Про це йдеться в розслідуванні ініціативи Trap Aggressor для видання Kyiv Independent, повідомляє "Європейська правда".

PBS Velka Bites – дочірнє підприємство чеської групи компаній PBS, які виробляють компоненти для авіаційної, енергетичної та транспортної галузей. Допоміжні силові установки для Мі – флагманський продукт PBS Velka Bites і фактично допомагають їм злітати в повітря.

Чеська компанія активно постачала силові установки Safir 5K/G Mi російським клієнтам до повномасштабного вторгнення й навіть мала офіс у Москві. Після лютого 2022 року й запровадження санкцій постачання не припинилось, а просто здійснюється через посередників в Азії, стверджує Kyiv Independent.

В Індії таким посередником є компанія Space Era, яка має тісні зв’язки з Росією. У 2022-2023 роках вона поставила Казанському вертолітному заводу 20 силових установок виробництва PBS Velka Bites на суму 8,5 мільйона доларів.

Крім того, чеська компанія співпрацює з індійською Deep Engineering (яка також пов’язана з РФ) для обслуговування літаків Мі військово-повітряних сил Індії й водночас продає їй комплектуючі, які можуть потім опинятись у Росії, йдеться в розслідуванні.

Після повномасштабного вторгнення PBS Velka Bites також продавала силові установки для Мі-8 "Авіаремонтному заводу №405" у Казахстані, який має давні зв'язки з російським військово-промисловим комплексом.

Trap Aggressor скерував запит чеській компанії із серійними номерами 20 силових блоків для Мі-8, які опинились у Росії. PBS Velka Bites вказала, що дев’ять із них у 2021 році продали індійським ВПС, чотири – заводу в Казахстані та ще один – Deep Engineering.

PBS також додала, що перевірить своїх клієнтів на предмет можливого реекспорту продукції в Росію в порушення санкцій.

"Індійські ВПС і казахстанський "Авіаремонтний завод № 405" мають давні зв'язки з російським військово-промисловим комплексом, а це означає, що вони могли допомогти Росії придбати необхідні деталі чеського виробництва, виступивши посередником в обхід санкцій", – констатує Kyiv Independent.