Парламент Норвегии договорился запретить "лечение" гомосексуальных людей

Либералы, консерваторы и левые в парламенте Норвегии после нескольких лет переговоров достигли согласия относительно законопроекта о запрете конверсионной терапии – то есть попыток изменения сексуальной ориентации человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagbladet.

Договоренность означает, что в Стортинге – парламенте Норвегии – будет гарантировано большинство голосов за законопроект о запрете конверсионной терапии, который планируется проголосовать в декабре.

Инициатива предусматривает уголовную ответственность за попытки заставить других изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, в частности "медицинскими, нетрадиционными или религиозными методами".

Закон запретит конверсионную терапию и в отношении детей, и в отношении взрослых, а также рекламу и плату за нее. Наказание – три года заключения, а в особо тяжких случаях – шесть лет лишения свободы.

Правительство норвежского премьера Йонаса Гара Стьоре представило законопроект еще весной этого года после нескольких лет споров о том, как он должен выглядеть.

Инициативу критиковали родительские и религиозные группы, утверждая, что она может ущемлять свободу выражения мнений и свободу вероисповедания. Законопроект учел эту критику и предусматривает, что бремя доказывания преступления будет на стороне обвинения.

Конверсионная терапия пока законодательно запрещена как минимум в четырех государствах ЕС: на Мальте, в Германии, Франции и Греции. В этом году законопроект о запрете "лечения" гомосексуальности приняли также на Кипре.