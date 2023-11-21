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Парламент Норвегії домовився заборонити "лікування" гомосексуальних людей

Вівторок, 21 листопада 2023, 22:15

Ліберали, консерватори й ліві в парламенті Норвегії після кількох років переговорів досягли згоди щодо законопроєкту про заборону конверсійної терапії – тобто спроб зміни сексуальної орієнтації людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagbladet.

Домовленість означає, що в Стортингу – парламенті Норвегії – буде гарантована більшість голосів за законопроєкт про заборону конверсійної терапії, який планується проголосувати у грудні.

Ініціатива передбачає кримінальну відповідальність за спроби змусити інших змінити сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, зокрема "медичними, нетрадиційними або релігійними методами".

Закон заборонить конверсійну терапію і щодо дітей, і щодо дорослих, а також рекламу й плату за неї. Покарання – три роки ув'язнення, а в особливо тяжких випадках – шість років позбавлення волі.

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Уряд норвезького прем’єра Йонаса Гара Стьоре представив законопроєкт ще навесні цього року після кількох років суперечок про те, який він повинен мати вигляд.

Ініціативу критикували батьківські й релігійні групи, стверджуючи, що вона може утискати свободу вираження поглядів і свободу віросповідання. Законопроєкт врахував цю критику й передбачає, що тягар доведення злочину буде на стороні обвинувачення.

Конверсійна терапія наразі законодавчо заборонена щонайменше в чотирьох державах ЄС: на Мальті, у Німеччині, Франції та Греції. Цього року законопроєкт про заборону "лікування" гомосексуальності ухвалили також на Кіпрі.

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Норвегія