Ирландия отменит предыдущие уголовные обвинения за гомосексуальные отношения

Правительство Ирландии планирует отменить обвинения в сексуальных актах между представителями одного пола, вынесенные до 1993 года, когда за них предусматривалась уголовная ответственность, а также запретить конверсионную терапию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTÉ.

До 1993 года гомосексуальность в Ирландии была вне закона, и в связи с ней были вынесены приговоры по меньшей мере 941 мужчине. Теперь Министерство юстиции страны создало рабочую группу, чтобы отменить эти приговоры.

В результате, как планируется, осуждение за гомосексуальность до 1993-го не будет учитываться в личном деле человека как совершенное ранее преступление.

Отдельным направлением деятельности рабочей группы станет разработка законопроекта о запрете конверсионной терапии – насильственных попыток изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность человека.

Министр по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи Ирландии Родерик О'Горман заявил в парламенте, что конверсионную терапию планируют криминализировать в 2024 году. Она не будет касаться разговоров между родителями и детьми о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В 2018 году, на 25-летие декриминализации гомосексуальности, правительство Ирландии принесло официальные извинения геям, которые подверглись уголовному преследованию из-за своей сексуальной ориентации.

Перед тем премьер-министром страны впервые стал открытый гомосексуал Лео Варадкар, который и сейчас возглавляет правительство.

Преимущественно католическая Ирландия в 2015 году поддержала легализацию однополых браков.