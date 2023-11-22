Германия договорилась с Нигерией о поставках газа в Германию

Германия договорилась с Нигерией о поставках газа в обмен на инвестиции в размере 500 млн долларов в проекты по возобновляемой энергетике.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу, сообщает DW.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному нигерийским проектом Riverside LNG, который работает в дельте реки Нигер, и немецкой компанией Johannes Schuetze Energy Import, Нигерия будет экспортировать в Германию 850 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, а в будущем увеличит этот показатель до 1,2 млн тонн.

Ожидается, что первые поставки, которые составят 2% от общего объема импорта СПГ в Германию, пойдут из Нигерии в 2026 году.

По словам главы немецкого импортера газа Йоханнеса Шютце, это еще один шаг к диверсификации немецкого импорта газа.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором Германия обязалась инвестировать еще 500 млн долларов в проекты по возобновляемой энергетике и технологий в Нигерии.

Отмечают, что кроме этого, Германия обсуждает соглашение с электронным гигантом Siemens, чтобы помочь с поставками электроэнергии в Нигерии, президент которой Бола Ахмед Тинубу, который также выразил заинтересованность в том, чтобы Siemens помог модернизировать и расширить железнодорожную сеть Нигерии.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц решил уделять Африке значительно больше внимания, чем немецкие лидеры в прошлом, стремясь расширить и диверсифицировать международные отношения страны и уменьшить зависимость от отдельных государств. Это произошло на фоне чрезмерной зависимости Германии от дешевого импорта российского газа в прошлом.

Импорт российской нефти и природного газа упал с 2,2 миллиарда евро в феврале 2022 года до лишь 4,2 миллиона евро через год.

В январе этого года немецкий министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия больше не зависит от российского импорта энергоносителей.