Німеччина домовилася з Нігерією про постачання газу

Німеччина домовилася з Нігерією про поставки газу в обмін на інвестиції у розмірі 500 млн доларів в проєкти з відновлюваної енергетики.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу, повідомляє DW.

Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним нігерійським проєктом Riverside LNG, який працює в дельті річки Нігер, та німецькою компанією Johannes Schuetze Energy Import, Нігерія експортуватиме до Німеччини 850 тисяч тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік, а в майбутньому збільшить цей показник до 1,2 млн тонн.

Очікують, що перші поставки, які становитимуть 2% від загального обсягу імпорту СПГ до Німеччини, підуть з Нігерії у 2026 році.

За словами голови німецького імпортера газу Йоганнеса Шютце, це ще один крок до диверсифікації німецького імпорту газу.

Сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння, в якому Німеччина зобов'язалася інвестувати ще 500 млн доларів у проєкти з відновлюваної енергетики та технологій в Нігерії.

Зазначають, що крім цього, Німеччина обговорює угоду з електронним гігантом Siemens, щоб допомогти з постачанням електроенергії в Нігерії, президент якої Бола Ахмед Тінубу, який також висловив зацікавленість у тому, щоб Siemens допоміг модернізувати та розширити залізничну мережу Нігерії.

Раніше повідомляли канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив приділяти Африці значно більше уваги, ніж німецькі лідери в минулому, прагнучи розширити та диверсифікувати міжнародні відносини країни та зменшити залежність від окремих держав. Це відбулось на тлі надмірної залежності Німеччини від дешевого імпорту російського газу у минулому.

Імпорт російської нафти та природного газу впав з 2,2 мільярда євро в лютому 2022 року до лише 4,2 мільйона євро через рік, падіння склало 99,8%.

У січні цього року німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.