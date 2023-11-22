Еще одна балканская страна присоединилась к обучению украинских военных

Северная Македония завершила успешную подготовку первой группы украинских военнослужащих – информацию об учениях до сих пор держали в тайне из соображений безопасности.

Об этом сообщила во вторник министр обороны Славянка Петровская в интервью национальному телеканалу "Македонское телевидение", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

По словам министра, учения проводились "на объектах, принадлежащих армии Республики Северная Македония, о чем правительством было принято соответствующее решение".

Она добавила, что Северная Македония, которая вступила в НАТО в 2020 году, продолжит подготовку украинских военных в течение 2024 года и "до тех пор, пока в этом будет потребность".

Петровская не сообщила, какую именно подготовку прошли солдаты, или сколько солдат прошли или пройдут через этот процесс.

Эта подготовка делает Северную Македонию второй после Румынии балканской страной, которая предложила базы на своей территории для подготовки украинских солдат.

Румыния предложила использование своих баз с начала российского вторжения для размещения инструкторов из других стран для подготовки украинских бойцов. В ноябре этого года она открыла учебный центр для украинских пилотов, которые в будущем научатся летать на истребителях F-16, поставляемых с Запада.

В августе Греция также предложила тренировать украинских пилотов F-16, но не на своей территории. Словения присоединилась к обучению в 2022 году, но отправила своих инструкторов на тренировочные площадки в Германию.

В прошлом году Хорватия рассматривала возможность открытия своих баз для подготовки украинских сухопутных войск, но этот шаг был заблокирован президентом Хорватии.

С начала войны в Украине Северная Македония прислала Киеву десять партий военной помощи и считается одним из крупнейших поставщиков оборудования среди союзников Украины, учитывая ее размер и население чуть менее 2 миллионов.

Небольшая страна, которая сейчас пополняет свои запасы западным оборудованием, прислала Украине около 30 танков Т-72 советских времен, 12 ударных вертолетов Ми-24 советских времен и четыре штурмовика Су-25. Все это, по иронии судьбы, было приобретено в Украине еще в 2001 году.

Северная Македония также присоединилась к декларации лидеров "Группы семи" об обязательствах по безопасности в отношении Украины.