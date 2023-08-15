Северная Македония присоединилась к декларации о "гарантиях безопасности" для Украины

Северная Македония стала пятнадцатым государством, которое присоединилось к декларации лидеров "Группы семи" о обязательствах по безопасности в отношении Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства выразил благодарность Северной Македонии за присоединение к декларации G7 по поддержке "гарантий безопасности" для Украины.

"В целом присоединились уже 15 стран. Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами", – добавил Зеленский.

Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському @DKovachevski за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами. 🇺🇦🇲🇰 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Перед Северной Македонией к декларации G7 присоединилась Греция.

Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

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