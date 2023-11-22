Что нужно сделать Украине, чтобы преодолеть вето Орбана и открыть переговоры о вступлении в ЕС

В День достоинства и свободы Украину посетили два иностранных лидера – президент Молдовы Майя Санду и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Вместе с украинским президентом они собрались, чтобы обсудить, как сохранить движение, если кто-то решит заблокировать начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

О вероятности такого развития событий откровенно говорят и украинские источники, и чиновники в Брюсселе.

После встречи в Киеве трое лидеров подчеркивали, что негативное развитие вовсе не гарантировано.

Подробнее о рисках блокирования начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, а также о шансах преодоления этой проблемы, – в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Предел уступок Орбану. Как Киев и Брюссель готовятся к блокаде переговоров о вступлении в ЕС.

"Еще нет проблемы", – этими словами Владимир Зеленский начал ответ во вторник вечером на вопрос "ЕвроПравды" о том, как Украина планирует предотвратить негативный сценарий, при котором на саммите ЕС в декабре Украина не получит решение о начале вступительных переговоров.

Впрочем, и весь ответ, и слово "еще" в отрицании президента, и остальные заявления после переговоров Зеленского, Мишеля и Санду довольно четко свидетельствовали о том, что ситуация не безоблачна.

Как известно, решения по процессу расширения принимаются в ЕС исключительно консенсусом государств-членов.

Источники "Европейской правды" свидетельствуют, что на предварительных консультациях в Брюсселе скептические намеки звучат не только от представителей премьера Венгрии Виктора Орбана. В частности, есть вопросы по Австрии. Причем у нее нет никаких реальных претензий именно к Украине, но есть опасность, что Киев окажется заложником геополитики. Мол, в обмен на зеленый свет для Украины Вена хочет большего прогресса для Западных Балкан...

Недаром саммит ЕС – Западные Балканы назначили прямо накануне голосования по Украине – это событие состоится 13 декабря, а украинский вопрос лидеры ЕС будут рассматривать 14 декабря 2023 года.

Однако ключевой преградой остается Орбан. Он единственный из лидеров ЕС публично обещает заблокировать продвижение Украины в ЕС.

Источники "Европейской правды" делятся предположениями лишь непублично, намекая на то, что Орбан, блокируя Украину, может сознательно подыгрывать российскому лидеру, для которого это – очень желательный сценарий.

Конечно, в этом вопросе никто не может говорить с уверенностью, но фактом является то, что изменение позиции Венгрии произошло именно после личной встречи Орбана и Путина в Пекине 17 октября.

Просьба "ЕвроПравды" к Зеленскому и Мишелю прокомментировать то, что Орбан может на самом деле представлять интересы РФ, осталась без прямого ответа. Но намек президента Евросовета был достаточно красноречивым

На прямой и конкретный вопрос, "понимаете ли вы, что это будет вето не Орбана, а Путина", он ответил так же коротко: "Наши решения подтверждают, что РФ не удается запугать ЕС... И поэтому я уверен, что мы найдем общий ответ, и он будет положительным".

И надо признать, что шанс преодолеть венгерское вето действительно есть.

Под угрозой больших потерь, в том числе финансовых, Венгрия может отказаться от планов и неохотно дать свое согласие на открытие вступительных переговоров с Украиной. А Орбан сможет сказать Путину, что "бился как лев", но другие европейские государства поставили его в тупик.

Именно такова европейская составляющая "рецепта победы" на декабрьском саммите.

Чтобы изолировать Будапешт, нужно убрать возможность критики Украины со стороны других государств-членов. А это возможно лишь в случае, если Украина продемонстрирует образцовое выполнение требований, выдвинутых ранее Евросоюзом. Именно такой сигнал привез в Киев Шарль Мишель. И его дословно повторили на пресс-конференции после переговоров Майя Санду и Владимир Зеленский.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Предел уступок Орбану. Как Киев и Брюссель готовятся к блокаде переговоров о вступлении в ЕС.