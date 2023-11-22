Европарламент поддержал увеличение бюджета ЕС на 2024 год

Депутаты Европейского парламента в среду поддержали, а президент Роберта Метсола – подписала пересмотренный проект бюджета Европейского Союза на 2024 год.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Проект бюджета ЕС на следующий год предусматривает общие расходы на сумму 189,4 миллиарда евро. Его поддержали 519 депутатов Европарламента, против проголосовали 79, еще 30 – воздержались во время голосования.

По сравнению с предыдущим планом расходы выросли на 666,5 миллиона евро – прежде всего за счет программ экономического восстановления, преодоления последствий войны против Украины и поддержки молодежи.

Среди прочего, дополнительные 250 миллионов евро пойдут на гуманитарную помощь, 150 миллионов евро – на программу международного сотрудничества "Глобальная Европа", 85 миллионов евро – на программу научных исследований "Горизонт Европа", 60 миллионов евро – на программу "Эразмус+", по 10 миллионов евро – на Механизм гражданской защиты ЕС и военную мобильность.

"Благодаря бюджету ЕС на следующий год депутаты Европарламента обеспечили лучшую и более эффективную поддержку для решения глобальных вызовов, а также для поддержки молодежи и исследований", – говорится в пресс-релизе Европарламента.

Совет ЕС, то есть представители государств-членов, уже поддержал пересмотр бюджета в начале недели, поэтому это решение вступает в силу.

"Достигнув консенсуса по бюджету на 2024 год, депутаты Европарламента ожидают, что до конца года в Совете (Евросоюза. – Ред.) будет принято соглашение о среднесрочном пересмотре долгосрочного бюджета ЕС (MFF, Многолетняя финансовая программа)", – добавили евродепутаты.

Как известно, среднесрочный пересмотр бюджета Евросоюза на 2024-2027 год натолкнулся на ряд трудностей из-за необходимости дополнительных расходов, против которых выступают некоторые государства-члены (опасаясь еще большего роста дефицита).

Камнем преткновения стали и предложения выделить 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине и еще 20 миллиардов евро – на Европейский фонд мира, средства из которого используются для помощи Киеву оружием.