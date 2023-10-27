Премьер-министр Нидерландов раскритиковал увеличение бюджета ЕС, связанное с поддержкой Украины 

Брюссель должен затянуть пояса вместо того, чтобы просить страны ЕС о дополнительных взносах в свой многолетний бюджет.

Об этом заявил в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В четверг лидеры Евросоюза впервые обсудили просьбу Еврокомиссии к государствам-членам предоставить дополнительные 66 миллиардов евро в долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы, поскольку руководство ЕС стремится справиться с финансовыми трудностями, связанными с поддержкой Украины, управлением миграцией и ростом стоимости заимствований для реализации плана восстановления после пандемии.

Хотя Рютте признал, что увеличение бюджета ЕС "вероятно" необходимо, он сказал журналистам, что "это должно быть сделано путем изменения приоритетов в бюджете ЕС".

"Итак, нашими тремя приоритетами являются: изменить приоритеты, изменить приоритеты и изменить приоритеты", – сказал он.

"Так же, как и в национальном бюджете, вы должны время от времени затягивать пояса в других статьях. Мы должны делать то же самое в Нидерландах", – добавил премьер-министр, который уходит в отставку, заявив, что "никто не ждет с нетерпением", чтобы открыть свой кошелек для Брюсселя во времена большого давления на расходы.

Слова Рютте перекликаются с мнением нескольких нидерландских консультативных органов, которые ранее призвали государство ограничить свои расходы после нескольких лет ослабления фискального контроля из-за пандемии и войны в Украине.

Нидерланды были одним из самых яростных критиков просьбы исполнительной власти ЕС о дополнительных средствах.

Несмотря на общее неодобрение планов Еврокомиссии, Рютте все же признал, что поддерживает предложенные дополнительные средства для Украины, поскольку "все на самом деле за это выступают".

Однако пока неизвестно, проголосуют ли страны-члены ЕС единогласно по этому вопросу, поскольку Венгрия может попытаться заблокировать принятие предложенного бюджета ЕС на очередном саммите Евросоюза в декабре.

Европейская комиссия предложила увеличить бюджет ЕС до 2027 года на 66 миллиардов евро. Из них часть для Украины в виде грантов составит 17 миллиардов евро, а еще 33 миллиарда Киеву хотят предоставить в виде кредитов. Остальные средства нужны для покрытия высоких процентных платежей, миграционной политики ЕС и стимулирования инвестиций в критические технологии.