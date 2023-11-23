На польско-украинской границе скончался еще один водитель

В Польше возле пункта пропуска "Корчова – Краковец", где, в частности, польские перевозчики блокируют границу, умер еще один украинский водитель.

Как пишет "Европейская правда", об этом "Суспільному" заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

По его информации, водитель, имя которого не называют, умер сегодня ночью в Корчове на стоянке. Машина умершего имеет харьковские номера.

"Я понимаю, что, скорее всего, причины там физиологические, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации. Там уже будут разбираться медики и правоохранительные органы, но факт есть", – отметил Балин.

Ранее перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" 11 ноября в своем грузовике умер украинский водитель, который планировал пересечь границу.

Накануне организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация", объявил о намерении продлить протест на месяц – до 1 февраля 2024 года.

Польские перевозчики с 6 ноября продолжают блокировать другие три пограничных перехода с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.