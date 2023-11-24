Мишель едет к Орбану после венгерского ультиматума по Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибудет в понедельник в Будапешт для двусторонних переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном в рамках подготовки к заседанию Евросовета.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Мишеля Екатерина Касиндже, пишет "Европейская правда".

"В понедельник президент Европейского совета Шарль Мишель отправится в Венгрию для двусторонней встречи с премьер-министром Виктором Орбаном в рамках подготовки к Европейскому совету", – отметила пресс-секретарь.

Визит состоится на фоне недавнего письма Орбана к Мишелю, в котором венгерский премьер угрожал заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.

Венгерское правительство также объявило о "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

О том, что требует Орбан и почему это еще не означает гарантированной катастрофы – читайте в статье: Виктор Орбан поднимает ставки: что стоит за венгерским ультиматумом о будущем Украины.