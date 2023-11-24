Мішель їде до Орбана після угорського ультиматуму щодо України
Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибуде в понеділок до Будапешта для двосторонніх переговорів з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в рамках підготовки до засідання Європейської Ради.
Про це повідомила у Twitter речниця Мішеля Екатеріна Касіндже, пише "Європейська правда".
"У понеділок президент Європейської Ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської Ради", – зазначила речниця.
Візит відбудеться на тлі нещодавнього листа Орбана до Мішеля, в якому угорський прем’єр погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.
Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.
Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.
Про те, що вимагає Орбан та чому це ще не означає гарантованої катастрофи – читайте у статті: Віктор Орбан піднімає ставки: що стоїть за угорським ультиматумом щодо майбутнього України.