В Украине зимой развернут еще одну систему Patriot от Германии

Германия развернет дополнитЗимой в Украине будет развернута еще одна система противовоздушной обороны Patriot, которую передаст Германия.ельную систему противовоздушной обороны Patriot в Украине зимой.

Об этом заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой.

Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", – сказал дипломат.

В настоящее время на местах в Украине находятся уже 4 доставленные из Германии системы IRIS-T, отметил дипломат.

Еще в октябре в Минобороны Германии сообщали, что пришлют в Украину дополнительную систему Patriot и системы IRIS-T, но срок их отправки не уточняли.

В середине ноября Егер заявлял, что Германия до конца года поставит в Украину еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т.

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