В Україні взимку розгорнуть ще одну систему Patriot від Німеччини

Взимку в Україні буде розгорнута ще одна система протиповітряної оборони Patriot, яку передасть Німеччина.

Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою.

Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", – сказав дипломат.

Наразі на місцях в Україні перебувають вже 4 доставлені з Німеччини системи IRIS-T, зауважив дипломат.

Ще у жовтні у Міноборони Німеччини повідомляли, що надішлють в Україну додаткову систему Patriot та системи IRIS-T, але термін їхнього відправлення не уточнювали.

У середині листопада Єгер заявляв, що Німеччина до кінця року поставить в Україну ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т.

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