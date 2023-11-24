В Україні взимку розгорнуть ще одну систему Patriot від Німеччини
Взимку в Україні буде розгорнута ще одна система протиповітряної оборони Patriot, яку передасть Німеччина.
Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".
"Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою.
Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", – сказав дипломат.
Наразі на місцях в Україні перебувають вже 4 доставлені з Німеччини системи IRIS-T, зауважив дипломат.
Ще у жовтні у Міноборони Німеччини повідомляли, що надішлють в Україну додаткову систему Patriot та системи IRIS-T, але термін їхнього відправлення не уточнювали.
У середині листопада Єгер заявляв, що Німеччина до кінця року поставить в Україну ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т.
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