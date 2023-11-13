Германия до конца года передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

Германия планирует до конца года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил посол Германии в Украине Мартин Йегер на форуме "Формула успеха Украины", его цитирует "Укринформ".

"Оборонная промышленность нашей страны тоже заинтересована выстраивать долговременные стратегические отношения с вашей страной. Наша поддержка в основном направляется на отрасль ПВО – это Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказал немецкий дипломат.

Он отметил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируют поставить Украине еще две системы ПВО IRIS-T в дополнение к трем переданным ранее.

Дипломат подчеркнул, что это важно для лучшей защиты украинских городов от российских ракет.

"Также мы делаем свой значительный вклад в направлении укрепления украинских энергосистем, в частности, речь идет о поддержке энергетических возможностей. Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений (электроэнергии. – Ред.)", – подчеркнул Йегер.

Накануне октябрьского заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Минобороны Германии анонсировало "зимний пакет" помощи на общую сумму около 1 миллиарда евро, в который войдут средства ПВО – в частности, дополнительные системы Patriot и IRIS-T, о которых ранее сообщалось. Сроки их поставки не уточнялись.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус накануне косвенно подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.