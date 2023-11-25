Какие проблемы для Украины скрывает законопроект правительства по "венгерскому" вопросу

Украинская власть твердо настроена выполнить требование ЕС относительно прав меньшинств и сделать это как можно быстрее, возможно, даже до декабрьского саммита Евросоюза.

Как выяснилось, проект изменений в законодательство о меньшинствах уже готов, но он, к сожалению, не кажется приемлемым.

Он пересекает важные для Украины красные линии. Впрочем, его еще реально доработать.

О том, каковы проблемы правительственной инициативы и как их исправить, – в детальном анализе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Красные линии "венгерского" закона: где Киев должен отказаться от уступок на пути в ЕС.

"ЕвроПравда" уже рассказывала о проблемах с поиском консенсуса в ЕС относительно открытия вступительных переговоров с Украиной. А также о том, что после переговоров в Киеве сначала с Урсулой фон дер Ляйен, а затем с Шарлем Мишелем президент Владимир Зеленский объявил, что Украина решила довыполнить все рекомендации. То есть – включая "меньшинственную". Потому что это стало реальным условием для того, чтобы изолировать Орбана на саммите и политически заставить его дать Украине зеленый свет (подробно об этом – в статье Предел уступок Орбану).

Как выяснилось, проект изменений в законодательство о меньшинствах уже готов. Одну из его версий опубликовала госслужба по вопросам этнополитики; в распоряжении "ЕвроПравды" есть также более новый вариант, доработанный после очередного раунда консультаций.

К сожалению, этот законопроект не кажется приемлемым, потому что пересекает важные для Украины красные линии.

Итак, первая красная линия: знание украинского языка является обязательным для членов венгерского, румынского и всех других меньшинств. Здесь нет пространства для компромиссов, кроме единственного – переходного периода, ведь сейчас, к сожалению, этого знания не хватает. А для успеха прежде всего нужно, чтобы украинским владели молодые венгры или румыны. Поэтому это – вопрос образования.

Принятие такого законопроекта будет означать, что мы уже не пытаемся бороться с корнем языковой проблемы. Что мы соглашаемся ограничить будущее венгерских и румынских детей работой в селе или максимум в райцентре. Что они не будут иметь шанса на карьеру всеукраинского масштаба.

А талантливые дети просто будут уезжать в эмиграцию.

Поэтому нормы действующего законопроекта о языке образования точно должны быть пересмотрены. Другой вопрос – как именно? И как снова не создать не работающую на практике регуляцию?

Один из вариантов – это добавить математику/алгебру к предметам, которые обязательно должны преподаваться на украинском языке или билингвально. Последний вариант является более эффективным.

Почему именно математику? Потому что она имеет особый статус в системе образования. Она является обязательным предметом во вступительных тестах НМТ и была обязательной в ВНО.

Вторая красная линия: украинцы, приезжающие в места компактного проживания меньшинства, не должны чувствовать себя, словно за границей. Этот вопрос тесно связан с предыдущим (сложно чувствовать себя как дома, если ты не можешь сделать заказ в кафе, потому что там не понимают украинский), но не ограничивается им. Это также о визуальной идентификации – вывески и тому подобное.

Правительство предлагает разрешить, чтобы в местах проживания меньшинства вся реклама могла быть на языке меньшинства, без украинского.

И это – категорически неприемлемо.

Почему мы уделяем рекламе такое внимание?

Потому что реклама – это все те надписи, которые мы видим вокруг себя в городе. Вывески "Кофейня" и "Автовокзал", указатель в ресторан, информация о товарах и скидках, объявления с ценами над кассой в пиццерии и даже меню – все это можно считать рекламой.

Очень подробный анализ – в материале Сергея Сидоренко Красные линии "венгерского" закона: где Киев должен отказаться от уступок на пути в ЕС.