Бельгия назвала шесть приоритетов своего будущего председательства в Совете ЕС

Бельгия определила и обнародовала шесть приоритетов на период ротационного председательства страны в ЕС, которое начнется с 1 января 2024 года и продлится шесть месяцев.

О таких приоритетах во время тематической конференции под эгидой бельгийских исследовательских центров TEPSA и EGMONT, посвященной Бельгийскому председательству в ЕС, рассказала министр иностранных дел страны Аджа Лябиб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Бельгийское председательство в ЕС сосредоточит усилия на двух направлениях – законотворчество и видение стратегического будущего. В законодательном поле мы стоим перед временными ограничениями перед Европейскими выборами в следующем году, чтобы предложить решение, в частности, для убежища и миграции, а также провести переговоры по пересмотру многолетнего бюджета ЕС. Мы также должны адаптироваться к сложному геополитическому контексту с конфликтами, которые продолжаются в Украине и на Ближнем Востоке", – заявила Лябиб.

Она отметила, что ее ведомство будет прилагать усилия для разработки следующей стратегической повестки дня Европейского Союза в новых геополитических реалиях. Предыдущая такая повестка дня ЕС была сформирована в 2019 году.

"По упомянутым двум стратегическим направлениям мы определили шесть приоритетов для нашего председательства на следующие полгода: усиление верховенства права; укрепление безопасности и обороны; повышение нашей конкурентоспособности; продвижение в "зеленой" трансформации; реализация социальной повестки дня; и решение проблем миграции и убежища", – отметила Лябиб.

Еще одним важным направлением работы бельгийского председательства в ЕС, по ее словам, будет разработка видения будущего Европейского Союза в контексте его расширения, которое должно позволить ЕС сохранять эффективность в принятии решений и его способность обеспечивать надежную защиту для всех европейцев.

"Бельгийское председательство начинается в критический период, во времена, когда важно укрепить наше единство и повысить нашу эффективность – это именно то, чего европейцы от нас ожидают", – добавила бельгийская чиновница.

Как во время этой же конференции постоянный представитель Бельгии при ЕС посол Виллем Ван де Воорде заявил, что одним из приоритетов Бельгийского председательства в ЕС будет развитие возможностей европейской оборонной промышленности.

"Мы уже предприняли первые шаги для улучшения поставок боеприпасов для Украины, разработали процедуры совместного заказа и ожидаем расширения этой практики в течение следующего года.... В начале следующего года Европейская комиссия должна представить Коммуникацию (регуляторный документ ЕК – ред.) по Европейской программе оборонных инвестиций, которая также будет широко обсуждаться на уровне Председательства. Это будет новое измерение, которое отразит события, которые разворачиваются вокруг нас", – отметил бельгийский посол.

По его словам, стратегическое обсуждение видения будущего Европейского Союза начнется во время следующей встречи Европейского совета в декабре текущего года, и будет продолжено в следующем году, с целью уточнения направлений политики ЕС и соответствующей адаптации бюджетных расходов.

"Из-за войны в Украине и ускорения процессов расширения мы стоим перед необходимостью идентификации и осознания новых приоритетов. Процесс расширения ЕС должен осуществляться корректно, в интересах ЕС и при условии процесса внутренних реформ. В то время как переговоры о вхождении являются структурированными, имеют свои кластеры, статьи и оценки, с точки зрения внутренних реформ мы пока не имеем ничего из подобных правил. Поэтому, нам потребуется создавать их заново, продумать нашу политику и реализовывать ее параллельно с процессом расширения", – сказал дипломат.

Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно произойти после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений.

Однако в последнее время в ЕС начали медленно склоняться к тому, что расширение должно произойти без глубокой реформы. В частности, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами.

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