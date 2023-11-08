ЕС готов к расширению с нынешними договорами и правилами - еврокомиссар

В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами, и расширение и внутренняя реформа ЕС не являются взаимно обусловленными процессами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге в Брюсселе в среду еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи.

Вархеи отметил, что в ЕС действительно обсуждают институциональные реформы, но с сигналом, что между новым расширением и реформой Евросоюза нет взаимной обусловленности.

"ЕС готов к расширению с существующим комплексом договоров и правил, и мы должны быть способны расшириться, принять новых членов даже на основе существующих договоров.

Конечно, нужно думать, как совершенствоваться, как эволюционировать – но не потому, что приближается расширение, а потому что нам нужно улучшать Евросоюз. Поэтому это две отдельные дискуссии и их следует оставлять отдельными", – прокомментировал он.

Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно состояться после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений. Такой подход грозил тем, что вступление Украины станет "заложником" этого процесса и затянется на очень длительное время. Однако впоследствии настроения изменились.

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Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.