Столтенберг: Россия умышленно создает миграционное давление на Финляндию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо сказал о причастности Москвы к появлению все большего количества искателей убежища на границе Финляндии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в понедельник перед встречей Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Столтенберг констатировал, что Россия "вернула войну в Европу" и теперь пытается дестабилизировать западные демократические страны с помощью кибератак, дезинформации, энергетического шантажа и миграции.

"В последние недели Москва способствует прибытию мигрантов на границу с Финляндией, что привело к закрытию пунктов пропуска, и использует миграцию как инструмент давления... НАТО солидарен с нашей союзницей Финляндией, и я приветствую помощь Frontex в том, чтобы усилить охрану границ Финляндии", – отметил Йенс Столтенберг.

Как известно, с середины ноября на КПП между Россией и Финляндией начало приходить существенно больше людей без документов, дающих им право въезда на территорию ЕС. Ранее российские пограничники не пропускали таких путешественников на выезд.

Для борьбы с этим явлением Финляндия закрыла все свои КПП на границе с Россией, кроме одного в Лапландии, и не исключает полного закрытия границы.

С субботы закрыты для движения транспорта КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала.