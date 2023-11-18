Финляндия закрыла четыре пункта пересечения границы с Россией

В ночь на субботу, 18 ноября, Финляндия закрыла четыре из восьми пунктов пересечения границы с Россией в ответ на всплеск миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С полуночи перестали работать пограничные пункты Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа, расположенные вдоль границы Восточной Финляндии. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года, но при необходимости могут быть продлены.

В течение последних суток на них установили бетонные заграждения и временные заборы – например стационарное металлическое ограждение или временный забор из колючей проволоки. Также опустили шлагбаумы, с помощью которых в обычное время в пунктах пересечения границы контролируют трафик.

Пункт пересечения границы Ниирала ФОТО: YLE

В течение пятницы в пограничные пункты на юго-востоке Финляндии, которые закрылись, прибыли всего 163 искателя убежища – при этом за всю неделю их было около 300, отметила пограничная служба страны.

Из-за большого количества людей, которые пытались пересечь границу, случались инциденты.

В Ниирале вечером в пятницу против одного из мигрантов, который пытался прорваться через границу, применили газ, пишет Yle. Были случаи, когда группы искателей убежища организованно прибывали к пунктам пересечения на велосипедах.

Пункт пересечения границы Нуйямаа ФОТО: YLE

В то же время заявления о предоставлении международной защиты можно будет подать на северных пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, которые вместе с пунктами Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

В финском правительстве готовы закрыть остальные пункты пропуска на границе с Россией, если частичное закрытие не даст результата.