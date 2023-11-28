Руководство Европарламента поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС – Метсола
Конференция президентов Европейского парламента публично выступила за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола на конференции по евроинтеграции Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Метсола сообщила, что решение о поддержке переговоров с Украиной объявила "Конференция президентов" – орган, объединяющий руководство Европарламента и всех политических групп.
Во вторник Конференция президентов провела встречу со спикером ВР Русланом Стефанчуком.
"Украина прилагает впечатляющие усилия (для проведения реформ. – ЕП). И конференция президентов Европарламента подтвердила сегодня, что Украина продемонстрировала твердую основу для того, чтобы открыть переговоры о вступлении", – отметила Роберта Метсола.
Она подчеркнула, что процесс вступления страны в Евросоюз – это не только перенос европейских законов и правил в национальное законодательство, а этот процесс требует преобразований в обществе страны.
Конференция президентов в своем коммюнике отметила, что верит в то, что Украина продолжит амбициозно воплощать все необходимые реформы для завершения выполнения рекомендаций Еврокомиссии, чтобы как можно быстрее открыть переговоры о вступлении.
Лидеры политических групп отметили, что видят в будущем вступлении Украины в ЕС "геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу".
"Украина есть и будет оставаться приоритетом для Европарламента. Украина может рассчитывать на непрерывные усилия и нашу готовность поддерживать легитимные амбиции и стремления украинского народа. Лидеры политических групп планируют усилить сотрудничество с Верховной Радой в 2024 году, в том числе путем встреч между комитетами и ознакомительных визитов", – отметили в сообщении.
Напомним, ранее в ноябре Европарламент поддержал изменение договоров ЕС, в частности реформу процесса принятия решений в Европейском Союзе.
Также Европарламент осудил вмешательство РФ в дела Грузии и призвал к санкциям за продолжающуюся оккупацию.