Конференция президентов Европейского парламента публично выступила за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола на конференции по евроинтеграции Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Метсола сообщила, что решение о поддержке переговоров с Украиной объявила "Конференция президентов" – орган, объединяющий руководство Европарламента и всех политических групп.

Во вторник Конференция президентов провела встречу со спикером ВР Русланом Стефанчуком.

"Украина прилагает впечатляющие усилия (для проведения реформ. – ЕП). И конференция президентов Европарламента подтвердила сегодня, что Украина продемонстрировала твердую основу для того, чтобы открыть переговоры о вступлении", – отметила Роберта Метсола.

Она подчеркнула, что процесс вступления страны в Евросоюз – это не только перенос европейских законов и правил в национальное законодательство, а этот процесс требует преобразований в обществе страны.

Конференция президентов в своем коммюнике отметила, что верит в то, что Украина продолжит амбициозно воплощать все необходимые реформы для завершения выполнения рекомендаций Еврокомиссии, чтобы как можно быстрее открыть переговоры о вступлении.

Лидеры политических групп отметили, что видят в будущем вступлении Украины в ЕС "геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу".

"Украина есть и будет оставаться приоритетом для Европарламента. Украина может рассчитывать на непрерывные усилия и нашу готовность поддерживать легитимные амбиции и стремления украинского народа. Лидеры политических групп планируют усилить сотрудничество с Верховной Радой в 2024 году, в том числе путем встреч между комитетами и ознакомительных визитов", – отметили в сообщении.

Напомним, ранее в ноябре Европарламент поддержал изменение договоров ЕС, в частности реформу процесса принятия решений в Европейском Союзе.

Также Европарламент осудил вмешательство РФ в дела Грузии и призвал к санкциям за продолжающуюся оккупацию.