Европарламент поддержал изменение договоров ЕС, в частности реформу принятия решений

Европейский парламент в среду большинством голосов одобрил доклад о необходимости реформирования Европейского Союза, а также предложения для воплощения этой цели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Доклад о реформировании ЕС одобрили 305 членов Европарламента, против проголосовали 276, еще 29 воздержались. Сопроводительную резолюцию приняли 291 голосом "за", 274 "против" и 44 "воздержались".

Доклад и резолюция содержат реформы, наработанные в рамках Конференции о будущем Европы, которая состоялась в Берлине в начале ноября. Среди ключевых положений – расширение круга решений, принимаемых квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.

Также предлагается пересмотр правил формирования состава Еврокомиссии, которая получит название "Европейская исполнительная власть" – изменение процедуры избрания президента и ограничение количества комиссаров до 15.

Кроме того, предлагается усилить прозрачность в работе Европейского совета, предоставить гражданам ЕС больше влияния на принятие решений и расширить полномочия ЕС в ряде сфер, например охраны окружающей среды.

Теперь предложения, одобренные Европейским парламентом, должны обсудить лидеры ЕС – ожидается, что это произойдет на саммите в декабре.

Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно произойти после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений.

Однако в последнее время в ЕС начали медленно склоняться к тому, что расширение должно произойти без глубокой реформы. В частности, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами.

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