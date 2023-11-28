Украина во время большой войны помогла Норвегии накрыть сеть хакеров

Украинская киберполиция помогла Норвегии выявить у себя членов группировки, причастных к масштабной кибератаке на одного из крупнейших мировых производителей алюминия Norsk Hydro в 2019 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале VG.

Представители Национальной службы уголовных расследований Норвегии (Kripos) на прошлой неделе посетили Киев для координации усилий по поиску хакеров. Украинские правоохранители провели обыски по 30 адресам и арестовали нескольких человек, в том числе одного из вероятных фигурантов группы.

"Мы также задержали в Норвегии армянина, который, по нашему мнению, играл центральную роль в сети. Он был арестован в Германии этим летом и экстрадирован в Норвегию чуть более четырех недель назад", – рассказал VG представитель Kripos Кнут Йостейн Сетнан.

Считается, что гражданин Армении долгое время жил в Украине и был близким к нескольким ключевым фигурантам, арестованным по делу.

"Сейчас мы считаем, что международное расследование, вероятно, достигло успеха в раскрытии организации этой сети, и наша цель заключается в ее полной ликвидации", – добавил Сетнан.

Кибератака на Norsk Hydro началась в конце 2018 года, когда злоумышленники с помощью вируса получили доступ к внутренней сети алюминиевой компании. Через три месяца хакеры остановили работу завода Hydro и требовали выкуп за разблокирование сети.

Компания отказалась платить и вместо этого сообщила об инциденте Kripos. Расследование по делу продолжалось более пяти лет с участием французской, британской и украинской полиции в рамках совместной следственной группы.

Как указывают в Kripos, от действий группы злоумышленников, причастных к атаке на Norsk Hydro, пострадали по меньшей мере 1800 организаций в 71 стране мира.