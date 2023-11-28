Україна під час великої війни допомогла Норвегії "накрити" мережу хакерів

Українська кіберполіція допомогла Норвегії виявити в себе членів угруповання, причетних до масштабної кібератаки на одного з найбільших світових виробників алюмінію Norsk Hydro у 2019 році.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі VG.

Представники Національної служби кримінальних розслідувань Норвегії (Kripos) минулого тижня відвідали Київ для координації зусиль із пошуку хакерів. Українські правоохоронці здійснили обшуки за 30 адресами й заарештували кількох людей, зокрема одного з імовірних фігурантів групи.

"Ми також затримали в Норвегії вірменина, який, на нашу думку, відігравав центральну роль у мережі. Він був заарештований у Німеччині цього літа й екстрадований до Норвегії трохи більше чотирьох тижнів тому", – розповів VG представник Kripos Кнут Йостейн Сетнан.

Вважається, що громадянин Вірменії довгий час жив в Україні та був близьким до кількох ключових фігурантів, заарештованих у справі.

"Зараз ми вважаємо, що міжнародне розслідування, ймовірно, досягло успіху в розкритті організації цієї мережі, і наша мета полягає в її повній ліквідації", – додав Сетнан.

Кібератака на Norsk Hydro розпочалась наприкінці 2018 року, коли зловмисники за допомогою вірусу отримали доступ до внутрішньої мережі алюмінієвої компанії. Через три місяці хакери зупинили роботу заводу Hydro й вимагали викуп за розблокування мережі.

Компанія відмовилась платити й натомість повідомила про інцидент Kripos. Розслідування у справі тривало понад п’ять років за участю французької, британської та української поліції в межах спільної слідчої групи.

Як вказують у Kripos, від дій групи зловмисників, причетних до атаки на Norsk Hydro, постраждали щонайменше 1800 організацій у 71 країні світу.