СМИ: В Госдепе считают, что Путин не пойдет на мирное соглашение до выборов в США

В Вашингтоне убеждены, что глава Кремля Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение в Украине до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Об этом в комментарии Reuters сказал неназванный чиновник американского Госдепа, сообщает "Европейская правда".

Американский чиновник на брифинге после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе заявил, что Альянс подтвердил свою поддержку Украины, потому что есть осознание, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или содержательный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал представитель Госдепа.

На вопрос, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что это "широко распространенное мнение".

"Именно в этом контексте союзники выразили решительную поддержку Украине", – добавил он.

Сейчас существует опасение, что возвращение в Белый дом экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Украины в развязанной РФ войне со стороны Запада.

Представитель Госдепа не упоминал имя Трампа и не указывал, как результат выборов может повлиять на поддержку Украины.

Ранее таблоид Bild сообщил со ссылкой на один анонимный источник, что Германия и США хотят заставить Украину пойти на переговоры с РФ, используя в качестве рычага ограничения в поставках оружия.

Также, утверждалось в статье, Берлин и Вашингтон рассматривают вариант замораживания войны, в результате чего линия соприкосновения станет "новой квазиграницей между Украиной и Россией".

Германия и США опровергли данные, приведенные в материале журналиста Bild Юлиана Рёпке.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не давит на него, чтобы принудить Киев к переговорам с Россией.