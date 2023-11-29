СМИ: В Госдепе считают, что Путин не пойдет на мирное соглашение до выборов в США
В Вашингтоне убеждены, что глава Кремля Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение в Украине до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.
Об этом в комментарии Reuters сказал неназванный чиновник американского Госдепа, сообщает "Европейская правда".
Американский чиновник на брифинге после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе заявил, что Альянс подтвердил свою поддержку Украины, потому что есть осознание, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.
"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или содержательный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал представитель Госдепа.
На вопрос, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что это "широко распространенное мнение".
"Именно в этом контексте союзники выразили решительную поддержку Украине", – добавил он.
Сейчас существует опасение, что возвращение в Белый дом экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Украины в развязанной РФ войне со стороны Запада.
Представитель Госдепа не упоминал имя Трампа и не указывал, как результат выборов может повлиять на поддержку Украины.
Ранее таблоид Bild сообщил со ссылкой на один анонимный источник, что Германия и США хотят заставить Украину пойти на переговоры с РФ, используя в качестве рычага ограничения в поставках оружия.
Также, утверждалось в статье, Берлин и Вашингтон рассматривают вариант замораживания войны, в результате чего линия соприкосновения станет "новой квазиграницей между Украиной и Россией".
Германия и США опровергли данные, приведенные в материале журналиста Bild Юлиана Рёпке.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не давит на него, чтобы принудить Киев к переговорам с Россией.