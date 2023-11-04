Зеленский: Никто из ЕС и США не давит на Украину относительно переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что никто не давит на него, чтобы принудить Киев к переговорам с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"На сегодня никто из лидеров Евросоюза и Соединенных Штатов не давит на меня (для проведения переговоров с Россией)", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, все знают его отношение вопрос переговоров с Москвой, которое совпадает с отношением украинского общества.

"Чтобы мы сейчас сели говорить с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали – такого не будет", – резюмировал Зеленский.

Ранее NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ.

По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

По словам источников телеканала, эти дискуссии являются отражением ситуации на фронте и политической ситуации в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.

Напомним, в сентябре глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не может вести мирные переговоры с Путиным, поскольку тому нельзя доверять.

Он также говорил, что развязанную Россией войну нельзя остановить, сев за стол переговоров.