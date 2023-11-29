ЗМІ: У Держдепі вважають, що Путін не піде на мирну угоду до виборів у США

У Вашингтоні переконані, що глава Кремля Владімір Путін не піде на мирну угоду в Україні до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Про це у коментарі Reuters сказав неназваний посадовець американського Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

Американський посадовець на брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі заявив, що Альянс підтвердив свою підтримку України, бо є усвідомлення, що мирна угода в наступному році малоймовірна.

"Я очікую, що Путін не піде на мир або змістовний мир до того, як побачить результат наших виборів", – сказав представник Держдепу.

На запитання, чи висловлював він особисту думку, чи позицію уряду США, посадовець сказав, що це "широко поширена думка".

"Саме в цьому контексті союзники висловили рішучу підтримку Україні", – додав він.

Наразі існує побоювання, що повернення до Білого дому експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку України у розв’язаній РФ війні з боку Заходу.

Представник Держдепу не згадував ім’я Трампа і не вказував, як результат виборів може вплинути на підтримку України.

Раніше таблоїд Bild повідомив із посиланням на одне анонімне джерело, що Німеччина і США хочуть змусити Україну піти на переговори з РФ, використовуючи як важіль обмеження в постачання зброї.

Також, стверджувалось у статті, Берлін і Вашингтон розглядають варіант замороження війни, в результаті чого лінія зіткнення стане "новим квазікордоном між Україною і Росією".

Німеччина і США публічно спростували дані, наведені у матеріалі журналіста Bild Юліана Рьопке.

На початку листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з Росією.