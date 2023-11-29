Генеральный секретарь НАТО сообщил о том, что Украина представила и согласовала с союзниками программу по выполнению требований НАТО.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Генеральный секретарь подчеркнул, что Альянс высоко оценивает прогресс реформ, который демонстрирует Украина. "Я поражен реформами, которые осуществляет Украина", – заявил он.

В среду на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу, по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. "Мы согласовали рабочую программу и структуру, чтобы быть уверенными в проведении реформ", – заявил генсек.

Об утверждении программы сообщает также официальное заявление Совета Украины-НАТО: "НАТО и Украина уже работают и принимают решения вместе, в том числе оперативной совместимости, энергетической безопасности, инноваций, киберзащиты и устойчивости".

"Европейская правда" получила копию этого документа и рассказывает в видеоблоге о его содержании, в частности о том, что в список реформ не вошли требования Венгрии – Альянс нашел возможность их проигнорировать.

Как сообщалось, также министр Дмитрий Кулеба в НАТО отверг идеи и предложения по территориальному компромиссу с РФ.