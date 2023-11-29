Кулеба в НАТО отверг идеи и предложения по территориальному компромиссу с РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицает тупик на фронте и настаивает, что альтернативы возвращению Украиной контроля над всей ее территорией не существует.

Об этом Кулеба заявил в штаб-квартире НАТО перед началом первого заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Кулеба начал обращение к журналистам с утверждения о том, что Украина никогда не поступится той задачей в войне, которую она сама себе установила.

"Наша стратегическая задача – восстановление контроля над границей 1991 года – остается неизменной и ничто нас не остановит (в ее воплощении)", – подчеркнул министр.

Глава МИД Украины не стал отрицать, что Киев слышит идеи об "уступках" и "договоренностях с Россией", но категорически исключил такую возможность и дал жесткий ответ на эти предложения: "Люди, которые это предлагают, должны прежде всего предложить подобное своим правительствам – отдать кому-то часть своей территории, своих людей. Пусть они это сделают, и мы увидим, можно ли об этом говорить".

На вопрос о якобы тупиковой ситуации на фронте Кулеба ответил коротко: "Нет тупика".

Он также повторил призыв к США и другим государствам НАТО помочь в вооружении Украины: "Лучший путь избежать участия ваших солдат в боевых действиях – это помочь тем, кто ведет войну. Вы даете оружие – мы сражаемся, это честная договоренность".

Как известно, Венгрия системно намекает на необходимость уступить России. На этой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в НАТО о "провале" стратегии в отношении Украины. Впрочем, эта идея не имеет поддержки Альянса.

Накануне Киев одобрил проект плана реформ для вступления Украины в НАТО, и Дмитрий Кулеба должен представить его на заседании Совета Украина – НАТО.

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