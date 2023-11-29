РФ впервые не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия

Россию впервые в истории не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Менее чем за месяц Россия впервые в истории провалила три голосования в важные международные органы. Это логический результат действий государства-террориста: ее роль в международных отношениях падает, а изоляция усиливается", – заявил глава государства.

Зеленский также сообщил, что Украину, Польшу и Литву избрали в Исполнительный совет ОЗХО на период 2024-2026 годов.

"Я благодарен всем странам, которые поддержали наши кандидатуры, а также не поддержали избрание России", – поблагодарил президент.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в Twiiter (X) результаты голосования, где Украина получила 126 голосов, Литва – 76, Польша – 123, тогда как РФ – 65.

twitter.com/SergiyKyslytsya

Сообщая о результатах голосования, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил в Twitter (X), что настало время для всех международных организаций очиститься, чтобы сохранить свою актуальность и доверие к себе.

В ноябре Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительный совет.

Перед этим представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН: он проиграл представителю Румынии, бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску.