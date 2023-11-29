РФ впервые не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия
Среда, 29 ноября 2023, 17:53
Россию впервые в истории не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Менее чем за месяц Россия впервые в истории провалила три голосования в важные международные органы. Это логический результат действий государства-террориста: ее роль в международных отношениях падает, а изоляция усиливается", – заявил глава государства.
Зеленский также сообщил, что Украину, Польшу и Литву избрали в Исполнительный совет ОЗХО на период 2024-2026 годов.
"Я благодарен всем странам, которые поддержали наши кандидатуры, а также не поддержали избрание России", – поблагодарил президент.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в Twiiter (X) результаты голосования, где Украина получила 126 голосов, Литва – 76, Польша – 123, тогда как РФ – 65.
Сообщая о результатах голосования, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил в Twitter (X), что настало время для всех международных организаций очиститься, чтобы сохранить свою актуальность и доверие к себе.
В ноябре Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительный совет.
Перед этим представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН: он проиграл представителю Румынии, бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску.