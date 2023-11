Зеленский: Россию впервые не избрали в ключевой орган ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительного совета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети Twitter (X).

Как утверждает украинский президент, Россию впервые в истории "выгнали из состава Исполнительного совета ЮНЕСКО".

"Эпоха российского влияния закончилась, и это справедливо. Российским террористам не место во главе важных международных организаций. Международная роль России дальше будет только ослабевать", – добавил он.

For the first time in history, Russia has been ousted from the UNESCO Executive Board. The era of Russian influence is over, and rightly so: Russian terrorists have no place at the head of significant international bodies. Russia’s international role will only continue to weaken.